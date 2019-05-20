Подписав текст присяги, новый украинский лидер передал его главе Конституционного суда, которая в свою очередь объявила его главой государства.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Официально главой государства он стал после того, как принял присягу в здании Верховной рады. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

Новый президент подписал текст присяги и передал его главе Конституционного суда, которая и объявила о вступлении Зеленского в должность президента Украины.

Перед началом мероприятия на вопрос журналистов, какое у него настроение, он ответил: "Нормальное", а у здания украинского парламента собрались сторонники Зеленского, которые встречали его аплодисментами и криками.

Напомним, что, по результатам второго тура выборов президента Украины, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей.