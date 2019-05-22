В ДНР сообщили о задержании украинских диверсантов со взрывчаткой

Бойцы Народной милиции ДНР провели спецоперацию по задержанию группы украинских диверсантов. Всего было задержано восемь военнослужащих ВСУ. При них были не только форма и поддельные документы сотрудников правоохранительных органов ДНР, но и взрывные устройства. Об этом журналистам сообщили представители Народной милиции ДНР.
— С задержанными проводятся следственные мероприятия, — говорится в сообщении.
Отметим, украинские военные подтвердили факт того, что грузовик с их военными попал на неподконтрольную Киеву территорию. Но случилось это якобы случайно.
Ранее в ДНР рассказали об инциденте, когда морпехи ВСУ отказались от вылазки и застрелили командира.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени