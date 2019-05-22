В ДНР сообщили о задержании украинских диверсантов со взрывчаткой

Киев подтвердил исчезновение своих военных, однако заявляет, что бойцы случайно заехали на позиции ДНР.

Бойцы Народной милиции ДНР провели спецоперацию по задержанию группы украинских диверсантов. Всего было задержано восемь военнослужащих ВСУ. При них были не только форма и поддельные документы сотрудников правоохранительных органов ДНР, но и взрывные устройства. Об этом журналистам сообщили представители Народной милиции ДНР.

— С задержанными проводятся следственные мероприятия, — говорится в сообщении.

Отметим, украинские военные подтвердили факт того, что грузовик с их военными попал на неподконтрольную Киеву территорию. Но случилось это якобы случайно.

Ранее в ДНР рассказали об инциденте, когда морпехи ВСУ отказались от вылазки и застрелили командира.