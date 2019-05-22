СМИ: Российская полиция тестирует камеры с функцией распознавания лиц

Среди прочего такие устройства планируют использовать для пограничного контроля и выявления безбилетников в транспорте.

Сотрудники МВД тестируют камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. Создала устройства российская компания NtechLab. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Если результаты испытания будут успешными, функцию распознавания лиц внедрят в портативные видеорегистраторы, которые уже используют полицейские.

Отмечается, что компания Ntechlab планирует производить гаджеты мелкими партиями — для конкретных заказчиков. Компания рассчитывает, что такие устройства заинтересуют сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии. Кроме того, камеры с функцией распознавания лиц пригодятся для пограничного контроля и выявления безбилетников в транспорте.

Ранее Лайф рассказывал, что в Министерстве внутренних дел собираются работать над расширением сети систем видеорегистрации.