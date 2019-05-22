Заключённый Улюкаев разводится с женой

В окружении экс-министра рассказали, что это сильно сказывается на его морально-психологическом состоянии.

63-летний экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий восьмилетний срок в колонии, разводится с женой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения бывшего министра.

— Супруги Улюкаевы разводятся, — сказал источник агентства.

Причины расторжения брака не разглашаются. Отмечается, что бракоразводный процесс сильно влияет на морально-психологическое состояние экс-главы министерства.

Добавим, что жена Улюкаева навещала его в колонии. Как рассказывал Лайф, свидание супругов должно было состояться 23 марта, когда у экс-министра был день рождения. Нужно отметить, что у Улюкаева с женой большая разница в возрасте. Ей 36 лет.

Напомним, экс-глава Министерства экономического развития был приговорён к восьми годам заключения и штрафу в 130 млн рублей за взятку в два миллиона долларов.