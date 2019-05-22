Уральские математики выяснили, что глобальное потепление приведёт к похолоданию

Резкая смена климата сперва может произойти в Европе и Северной Америке, после коснётся всего мира.

Глобальное потепление на Земле может привести к резкому похолоданию. Это показала математическая модель изменений климата, которую создали в Уральском федеральном университете.

— Как демонстрируют данные нашего математического моделирования, локальный рост температуры резко сменится её падением, — приводит URA.RU слова профессора кафедры теоретической и математической физики Дмитрия Александрова.

Чтобы составить модель, математики анализировали изменения показателей температуры океана, объёмов углекислого газа в атмосфере, флоры на земле и массы льдов.

Они пришли к выводу, что приток пресной воды из-за таяния ледников во время глобального потепления может нарушить циркуляцию тёплых течений. Вследствие чего может полностью остановиться Гольфстрим. Именно это в будущем может спровоцировать похолодание сначала в Европе и Северной Америке, а затем и во всём мире.

Ранее Лайф сообщал о расчётах американских учёных из NASA. Они предрекли миру глобальную катастрофу, когда повысится уровень Мирового океана.