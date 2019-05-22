В России появятся вагоны с приятными ароматами

Читайте также

В России появятся вагоны с приятными ароматами

29

Фото ©РИА "Новости" / Алексей Бабушкин

Ранее "Трансмашхолдинг" выпустил вагоны с душевой кабиной, холодильником и микроволновой печью.

Российский производитель "Трансмашхолдинг" выпустит пассажирские вагоны с приятными ароматами. Например, пассажиры с утра смогут насладиться запахом свежесваренного кофе.

Один из трендов, которые мы только изучаем, но, вероятнее всего, в вагонах с 2023 года начнём уже реализовывать, — это аромадизайн, — рассказал директор по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

Ранее "Трансмашхолдинг" выпустил вагоны с душевой кабиной, холодильником и микроволновой печью. А в салоне расположили сейфы с электронными замками.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×