В России появятся вагоны с приятными ароматами

Ранее "Трансмашхолдинг" выпустил вагоны с душевой кабиной, холодильником и микроволновой печью.

Российский производитель "Трансмашхолдинг" выпустит пассажирские вагоны с приятными ароматами. Например, пассажиры с утра смогут насладиться запахом свежесваренного кофе.

— Один из трендов, которые мы только изучаем, но, вероятнее всего, в вагонах с 2023 года начнём уже реализовывать, — это аромадизайн, — рассказал директор по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

Ранее "Трансмашхолдинг" выпустил вагоны с душевой кабиной, холодильником и микроволновой печью. А в салоне расположили сейфы с электронными замками.