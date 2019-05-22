Россияне порассуждали о плюсах и минусах ЕГЭ

Тестовую сдачу экзамена ценят за возможность подавать документы в несколько вузов сразу и за отсутствие вступительных испытаний. А критика в основном заключается в зубрёжке и отсутствии творческой составляющей.

Почти половина россиян признали объективность проверки ЕГЭ. Такие данные следуют из опроса, опубликованного в среду на сайте ВЦИОМа. 54% респондентов считают, что такой экзамен предоставляет равные шансы на поступление в хорошие вузы школьникам из разных регионов страны. Противоположной точки зрения придерживается 41% россиян.

У экзамена по-прежнему находят как достоинства, так и недостатки. Среди достоинств ЕГЭ респонденты назвали, к примеру, избавление от вступительных экзаменов в вуз (17%), возможность подавать документы в несколько учебных заведений (13%). Часто упоминались глубокая проверка знаний (12%) и объективность (8%).

А вот в числе главных минусов ЕГЭ опрошенные называли зубрёжку при подготовке и отсутствие творчества (21%), высокое психологическое давление на школьников (11%), а также тестовую форму (10%).

Ранее выпускникам порекомендовали специальную диету перед ЕГЭ. Повысить шансы на успешную сдачу экзамена поможет ананас — он улучшает память и укрепляет иммунитет. А креветки помогают бороться с апатией и подпитывают мозг минералами.

Напомним, что Лайф также приводил советы врачей, которые не рекомендуют школьникам принимать успокоительные перед ЕГЭ. А психологи уверены, что к важным экзаменам нужно готовиться всей семье, а не только детям.