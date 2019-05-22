У Зеленского назвали имя нового секретаря СНБО

Должность получил бывший министр финансов. Чем теперь займётся Александр Турчинов, пока не известно.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым руководителем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Данилюка. Об этом журналистам сообщил замглавы новой президентской администрации Руслан Рябошапка. Он утверждает, что указ уже подписан и будет обнародован в ближайшее время.

Данилюк в украинской политике уже не первый год. С 14 апреля 2016 года по 7 июня 2018 года он занимал пост министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Его отставка была вызвана скандалом. В своё время прямо на заседании правительства Данилюк поссорился с премьером из-за кадровой политики. Первый хотел видеть на должности замминистра по вопросам таможенной политики Яну Бугримову, но Гройсман лоббировал своего человека.

Впоследствии глава Министерства финансов направил письмо послам "Большой семёрки", где нажаловался, что Гройсман пытался добиться назначения лояльного ему чиновника на должность зама. Когда информация о письме получила огласку, Гройсман расценил это как нарушение субординации. Вскоре он передал в Верховную раду прошение об отставке Данилюка, заявив, что поступок министра не совместим "с дальнейшим пребыванием на данном посту".

Вскоре министром финансов Украины была назначена Оксана Маркарова.