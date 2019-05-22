Ляшко обвинил Зеленского в захвате власти на Украине

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко после роспуска Верховной рады Владимиром Зеленским назвал президента Украины узурпатором.
— Произошло уничтожение конституции, а Зеленский — узурпатор. Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие, — передаёт издание "Гордон" слова депутата.
Глава Радикальной партии предупредил, что теперь она будет на стороне оппозиции.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в украинский кабмин назначены на 21 июля. Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен обжаловать роспуск Рады в Конституционном суде.
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