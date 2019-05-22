Ляшко обвинил Зеленского в захвате власти на Украине

Читайте также

Ляшко обвинил Зеленского в захвате власти на Украине

17

Фото © facebook.com / Олег Ляшко

Глава Радикальной партии предупредил, что она теперь переходит на сторону оппозиции.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко после роспуска Верховной рады Владимиром Зеленским назвал президента Украины узурпатором.

Произошло уничтожение конституции, а Зеленский — узурпатор. Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие, — передаёт издание "Гордон" слова депутата.

Глава Радикальной партии предупредил, что теперь она будет на стороне оппозиции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в украинский кабмин назначены на 21 июля. Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен обжаловать роспуск Рады в Конституционном суде.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×