В войска начали поступать новейшие ракетные комплексы "Авангард"

Ракетные войска стратегического назначения начали получать новейшие ракетные комплексы "Авангард". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
— В Ясненском ракетном соединении развёрнута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом "Авангард", который заступит на боевое дежурство уже к концу 2019 года, — сказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
По его словам, строительство инфраструктуры завершено.
Напомним, "Авангард" оснащён межконтинентальной баллистической ракетой. У неё крылатый боевой блок, который способен развивать гиперзвуковые скорости, маневрировать, избегая противоракетную оборону.
Впервые об "Авангарде" рассказал президент РФ Владимир Путин в прошлом году.
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