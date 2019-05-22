Адвокаты сестёр Хачатурян хотят переквалификации дела в самооборону

Юристы рассказывают, что у убитого Михаила хранилось оружие, он проходил лечение в психологическом диспансере, но это игнорировали правоохранители.

Отец сестёр Хачатурян оказывал на девочек физическое и психологическое давление. Их адвокаты готовят ходатайство о признании девочек, убивших мужчину, жертвами. В отношении отца они предлагают возбудить дело.

— Мы будем добиваться, чтобы дело рассматривалось как самооборона. О сговоре и умысле речи быть не может. Моя подзащитная была невменяемая. Участие Крестины также было неверно трактовано следствием, — заявил адвокат Марии Ярослав Пакулин.

Адвокат старшей дочери — Крестины Алексей Липцер добавил историю и его подзащитной.

— Крестина не причастна к убийству. В материалах дела говорится, что Крестина забежала в комнату и, не разобравшись в ситуации, схватила газовый баллончик, брызнула в сторону отца и сестёр. На трупе Хачатуряна не присутствует следов повреждения слизистой. Это говорит о том, что она намеренно не брызнула баллончиком в сторону отца, — заявил Липцер.

Напомним, летом прошлого года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария —расправились с родным отцом, по их словам, из-за его постоянных издевательств, проявлений жестокости и насилия. В частности, девушки рассказывали, что Михаил Хачатурян держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.

Недавно посмертная психиатрическая экспертиза выявила отклонения у отца семейства.