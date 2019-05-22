Инвалид провёл ночь на полу в уральской больнице в куче подгузников

Инвалида оставили ночевать в приёмном отделении больницы на полу, где была свалена куча подгузников. Об этом сообщает паблик "Регион-74. Челябинск".
Всё произошло в Челябинской области, городе Еманжелинске. Мужчину на полу городской больницы № 1 заметил неравнодушный посетитель. Он сделал этот снимок сегодня утром.
Автор фото рассказал Лайфу, что выяснил у мужчины причины такого отношения медиков.
— Он говорит: "Меня выгнали из отделения! Привезли из другого города сюда на госпитализацию, но мне сказали, завтра оформят!" — рассказал очевидец.
По словам Юрова, мужчина находился в больнице со вчерашнего дня. Очевидец слышал, как с инвалидом разговаривала медработница. Женщина объясняла колясочнику, что его примут в отделение на следующий день, потому что он буянил. Со слов очевидца, инвалид нормально себя вёл и от него не пахло алкоголем.
— Сегодня в полдень он уже был в коляске на первом этаже больницы, переодетый в чистый спортивный костюм, по внешнему виду на пьяницу совсем не похож, насколько я понимаю, его уже заселили, — рассказал Александр Юров.
Комментарий от медиков получить пока не удалось.
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