Порошенко вслед за Ляшко обвинил Зеленского в нарушении конституции

Более того, бывший гарант обеспокоен решением нынешнего президента распустить Раду.

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко обвинил действующего гаранта Владимира Зеленского в нарушении Конституции Незалежной из-за указа о роспуске Верховной рады.

— На сегодняшний день, к сожалению, мы видим, что конституция не была соблюдена. На сегодняшний день мы видим, что начала деятельность эта команда (Зеленского. — Прим. ред.) с нарушения конституции, — утверждает Порошенко.

Экс-глава государства заявляет, что это вызывает у него беспокойство. Он добавил, что не видит оснований для роспуска парламента.

Ранее Зеленского в нарушении конституции обвиняли лидер Радикальной партии Олег Ляшко и спикер Рады Андрей Парубий. Первый и вовсе объявил сбор подписей против роспуска парламента.

Как уже сообщал Лайф, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Причиной роспуска Рады украинский лидер назвал низкий уровень доверия граждан к парламенту — всего 4%.