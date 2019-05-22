В Самаре на территории детсада поймали косулю

Животное было сильно напугано и поранено. Перед тем как оказаться в детском саду, оно пересекло две автомобильные дороги.

Молодую косулю поймали на территории детского сада на улице Ташкентской в Самаре. Рядом с учреждением находится большой парк, но его отделяют от детсада две автомобильные дороги.

Двое мужчин смогли поймать и немного успокоить животное. Его с головой накрыли куртками и тряпками, а потом увезли в зоопарк на передержку.

Ранее Лайф рассказывал, что мужчина погиб после нападения оленя. Он содержал дикое животное как питомца и не понимал, насколько это опасно.