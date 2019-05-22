Ford отозвал в России тысячи машин из-за проблем с подвеской

Производитель бесплатно проведёт все необходимые работы для автомобилей, попадающих под отзыв.

ООО "Форд соллерс холдинг" отзывает в России 14 тысяч 576 автомобилей марки Ford Explorer. В машинах, проданных с августа 2012 года по апрель 2018 года, обнаружили проблемы с подвеской.

— Частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колёс, что может привести к образованию трещин, — сообщается на сайте Росстандарта.

Отмечается, что эти трещины могут привести к аварийным ситуациям. Производитель бесплатно проведёт все необходимые работы для владельцев машин, попадающих под отзыв.

Ранее Лайф сообщал, что "АвтоВАЗ" отзывает около 33 тысяч Lada Largus из-за проблем с тормозами.