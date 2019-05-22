В Италии арестовали российского бизнесмена

Ранее РФ объявила его в международный розыск по делу о преднамеренном банкротстве и невыполнении финансовых обязательств.

Российского предпринимателя Андрея Смышляева арестовали на его вилле в Италии. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

— Можем подтвердить факт ареста. На каких основаниях, выясняется в ходе контактов с итальянскими правоохранительными органами, — передаёт ТАСС сообщение российского консульства в стране.

Отмечается, что Смышляев не обращался за консульской помощью. Ранее власти РФ объявили его в международный розыск по делу о преднамеренном банкротстве и невыполнении финансовых обязательств на сумму около 40 тысяч евро. Ордер на арест бизнесмена выдал суд Уфы.

Ранее Лайф сообщал, что Ишаеву продлили домашний арест до 27 августа.