В Италии арестовали российского бизнесмена

Российского предпринимателя Андрея Смышляева арестовали на его вилле в Италии. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.
— Можем подтвердить факт ареста. На каких основаниях, выясняется в ходе контактов с итальянскими правоохранительными органами, — передаёт ТАСС сообщение российского консульства в стране.
Отмечается, что Смышляев не обращался за консульской помощью. Ранее власти РФ объявили его в международный розыск по делу о преднамеренном банкротстве и невыполнении финансовых обязательств на сумму около 40 тысяч евро. Ордер на арест бизнесмена выдал суд Уфы.
Ранее Лайф сообщал, что Ишаеву продлили домашний арест до 27 августа.
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