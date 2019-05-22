Сбербанк начал тестировать перевод денег без карт и счёта

Человеку можно будет просто скинуть код, по которому он получит средства в отделении банка или в банкомате.

Сбербанк начал тестировать новую систему, которая позволит клиентам переводить деньги людям, у которых нет ни банковской карты, ни счёта. Об этом сообщает РБК.

Всё, что нужно будет сделать получателю, — узнать код от того, кто перевёл деньги, и пойти в банковское отделение или к банкомату. Код будет присылаться посредством СМС. Предполагается, что функция такой отправки появится в приложении "Сбербанк Онлайн".

В Сбербанке пока комментировать новшество отказались, потому как оно ещё проходит проверку.

Ранее СМИ сообщили о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка.