Сбербанк начал тестировать перевод денег без карт и счёта

Сбербанк начал тестировать новую систему, которая позволит клиентам переводить деньги людям, у которых нет ни банковской карты, ни счёта. Об этом сообщает РБК.
Всё, что нужно будет сделать получателю, — узнать код от того, кто перевёл деньги, и пойти в банковское отделение или к банкомату. Код будет присылаться посредством СМС. Предполагается, что функция такой отправки появится в приложении "Сбербанк Онлайн".
В Сбербанке пока комментировать новшество отказались, потому как оно ещё проходит проверку.
Ранее СМИ сообщили о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка.
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