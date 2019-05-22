Prada откажется от натурального меха

Этот дом моды стал не первым в таком деле. Ранее так поступили в Michael Kors, Jimmy Choo и Versace.

Итальянский дом моды Prada прекратит использование натурального меха в одежде начиная с женской коллекции весна-лето 2020 года, сказано в заявлении компании в "Фейсбуке".

— Являясь частью Prada Group, Prada объявил при сотрудничестве с Всемирным альянсом против мехов (Fur Free Alliance), что он больше не будет использовать мех животных в своих моделях или новых изделиях начиная с женской коллекции весна-лето 2020, — говорится в сообщении.

Многие модные бренды уже отказались от натурального меха, в частности, Michael Kors, Jimmy Choo и Versace. Некоторые компании также прекратили использовать кожу экзотических животных.

Бойкот натуральному меху объявили не только компании, но и города. Так, в Лос-Анджелесе начиная с 2021 года вступит в силу запрет на продажу и производство одежды и аксессуаров.