В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку

Трагедия произошла утром 22 мая на глазах у врача, сейчас медик находится в шоковом состоянии.

В Воронеже в областном онкологическом диспансере аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку, сообщает "Комсомольская правда".

Сообщается, что трагедия произошла утром 22 мая. По неустановленной причине заклинило подъёмный механизм, и аппарат всем своим весом упал на пациентку.

— Врач, на глазах которого всё это произошло, не смогла остановить аппарат. Она сейчас находится в шоковом состоянии, — рассказали очевидцы.

На месте происшествия сейчас работают следователи и сотрудники полиции.

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