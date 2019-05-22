В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку

В Воронеже в областном онкологическом диспансере аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку, сообщает "Комсомольская правда".
Сообщается, что трагедия произошла утром 22 мая. По неустановленной причине заклинило подъёмный механизм, и аппарат всем своим весом упал на пациентку.
— Врач, на глазах которого всё это произошло, не смогла остановить аппарат. Она сейчас находится в шоковом состоянии, — рассказали очевидцы.
На месте происшествия сейчас работают следователи и сотрудники полиции.
Ранее Лайф сообщал о трагедии на Урале. Там бетонная плита забора насмерть придавила школьника 12 лет.
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