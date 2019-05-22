В штате Вашингтон разрешили использовать человеческие останки для компоста

Близкие покойного могут забрать "удобрение" с собой и вырастить цветы, овощи или деревья.

В штате Вашингтон власти разрешили превращать останки человека в компост вместо их захоронения или кремации, сообщает BBC.

Таким образом, Вашингтон стал первым штатом в США, где официально разрешено это делать. Теперь жители смогут выбрать новый способ распоряжения телом после смерти: можно просто завещать останки почве.

Закон подписал губернатор штата Джей Инсли 21 мая 2019 года.

Согласно технологии, разработанной компанией Recompouse, тело перемещается в шестиугольный стальной контейнер, наполненный люцерной, древесной щепой и соломой. Затем контейнер закрывают и оставляют на 30 дней для того, чтобы тело успело разложиться. В итоге получается компост, по объёму равный двум тачкам.

После завершения процесса компост передают близким умершего. В него можно посадить цветы, овощи или деревья.

Превращение тела в компост является экологичной альтернативой традиционному захоронению или кремации. Более того, процедура может решить проблему с нехваткой мест на кладбище.

Глава компании Recompose Катрина Спейд назвала технологию "альтернативой бальзамированию, захоронению или кремации, которая является естественной, безопасной, экологичной". По её мнению, превращение останков в компост приведёт к сокращению углеродных выбросов и землепользования.

В России к проблеме загрязнения окружающей среды подошли немного иначе и придумали множество способов превратить отходы в разные полезные вещи.