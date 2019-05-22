В штате Вашингтон разрешили использовать человеческие останки для компоста

В штате Вашингтон власти разрешили превращать останки человека в компост вместо их захоронения или кремации, сообщает BBC.
Таким образом, Вашингтон стал первым штатом в США, где официально разрешено это делать. Теперь жители смогут выбрать новый способ распоряжения телом после смерти: можно просто завещать останки почве.
Закон подписал губернатор штата Джей Инсли 21 мая 2019 года.
Согласно технологии, разработанной компанией Recompouse, тело перемещается в шестиугольный стальной контейнер, наполненный люцерной, древесной щепой и соломой. Затем контейнер закрывают и оставляют на 30 дней для того, чтобы тело успело разложиться. В итоге получается компост, по объёму равный двум тачкам.
После завершения процесса компост передают близким умершего. В него можно посадить цветы, овощи или деревья.
Превращение тела в компост является экологичной альтернативой традиционному захоронению или кремации. Более того, процедура может решить проблему с нехваткой мест на кладбище.
Глава компании Recompose Катрина Спейд назвала технологию "альтернативой бальзамированию, захоронению или кремации, которая является естественной, безопасной, экологичной". По её мнению, превращение останков в компост приведёт к сокращению углеродных выбросов и землепользования.
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