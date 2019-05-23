Партия президента Украины "Слуга народа" выбрала идеологию либертарианства

Основной её задачей станет разрушение старой системы и предложение "новой модели экономики".

Президентская партия "Слуга народа" выбрала либертарианство в качестве своей идеологии. Об этом рассказал представитель главы государства Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук изданию "Левый берег".

— В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства, — сказал он.

У Стефанчука также спросили, знает ли президент, что такое либертарианство.

— Мы с этого начали формировать наши с ним отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями, — ответил он на вопрос.

Представитель Зеленского отметил, что основная задача партии будет заключаться в том, чтобы "сломать систему и предложить новую модель экономики", в которой государство станет сервисом, предоставляющим иное качество услуг, запуская "частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придёт инвестор".

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована в декабре 2017 года и носит такое же название, как и комедийный сериал про учителя, ставшего президентом страны, с участием Владимира Зеленского.

Однако не все склонны верить в миссии партии. Так, директор украинского Института национальной памяти заявил, что скоро Зеленский начнёт терять поддержку народа.