Зеленского призвали "публично присягнуть" националистам ради поддержки народа

Эксперт заявил, что шоумену удалось победить на выборах благодаря тому, что он избегал конкретики в отношении ключевых вопросов, однако теперь эта тактика ему не поможет.

Избранный президент Незалежной Владимир Зеленский в скором времени начнёт терять поддержку народа, заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его мнению, шоумену удалось победить на выборах благодаря тому, что он избегал конкретики в отношении ключевых вопросов.

— "Молчание — золото", — это точно про него. Эта прекрасная стратегия сработала на выборах, но не будет работать, когда он будет занимать должность, — цитирует эксперта РИА "Новости".

По его словам, за Зеленского свои голоса отдавали и сторонники его предшественника Петра Порошенко, и противники сближения с Россией.

Поскольку в преддверии выборов в Верховную раду он больше не может хранить молчание, его решения будут так или иначе "раскалывать" электорат.

Это может стать проблемой для его партии "Слуга народа".

Также Вятрович высказал опасения, что препятствование закону об украинском языке может стать причиной ярых нападок со стороны националистов.

В связи с этим он посоветовал избранному главе Незалежной "публично присягнуть на верность" националистам.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон об исключительном статусе украинского языка. Его действие не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов. При этом избранный президент страны Владимир Зеленский пообещал проверить его на соответствие Конституции Украины. А в российском МИД отметили, что данный закон противоречит конституции Незалежной.