Высота орбиты МКС увеличится на 4,5 километра

Это связано с тем, что необходимо обеспечить баллистические условия для приземления корабля "Союз МС-11".

Грузовой корабль "Прогресс МС-10" увеличит высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 4,5 километра, сообщил представитель пресс-службы ЦНИИмаш РИА "Новости".

— Включение двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-10" планируется в 19:08 мск. Продолжительность её работы составит 1196,2 секунды (около 20 минут), — рассказал он.

Как рассказал собеседник агентства, в итоге высота орбиты станции увеличится до 413,1 километра. Он добавил, что коррекция орбиты производится для того, чтобы обеспечить баллистические условия для приземления пилотируемого корабля "Союз МС-11", которое запланировано на 25 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что на космодром Восточный был доставлен спутник "Метеор-М" № 2-2 для запуска на орбиту.