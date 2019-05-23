Трамп и Абэ вместе посмотрят турнир по сумо в Японии

Американский лидер также посетит военную базу и встретится с императором Нарухито.

Президент США Дональд Трамп посмотрит турнир по сумо вместе с премьер-министром Японии Абэ Синдзо во время своего визита с 25 по 28 мая в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Белого дома.

— Турнир сумо остаётся в силе, я не в курсе, чтобы он был под вопросом, это так называемый весенний турнир басё, это важный турнир, и у президента будет возможность увидеть некоторые из схваток вместе с премьер-министром, — сказал представитель американской администрации.

Отмечается, что Трамп посетит и американскую военную базу в Японии, а также встретится с императором Нарухито.

— У него будет возможность осмотреть один из наших кораблей, — добавил представитель Белого дома.

Более того, Трамп и Абэ, "вероятно, проведут совместную пресс-конференцию".

Трамп и Абэ часто проводят вместе время в неформальной обстановке. Так, во время визита Абэ в США они сыграли в гольф в Национальном клубе, принадлежащем американскому президенту.