Госдеп пригрозил Анкаре "реальным и крайне негативным" ответом на покупку С-400

В случае если Анкара не откажется от покупки российских зенитно-ракетных систем С-400, то оборонные отношения США и НАТО с Турцией ощутят на себе "серьёзные" последствия от такого решения. Об этом заявила на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

— Мы, несомненно, хотим сотрудничать с ними (Турцией. — Прим. Лайфа) и продолжаем говорить о нашей обеспокоенности этой сделкой и что будут очень реальные и крайне негативные последствия, если она состоится, — сообщила она.

Ранее Лайф сообщал, что США предъявили Турции ультиматум с требованием отказаться от покупки С-400 и дали две недели на обдумывание.