Американский истребитель F-16 перекрасили в камуфляж российского Су-57

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Американский истребитель F-16 перекрасили в камуфляж российского Су-57

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Фото: © YouTube / US Military Update

Американский истребитель F-16 перекрасили в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57, для того чтобы сымитировать "противника" в тренировочных боях, ролик с покраской опубликован YouTube-каналом US Military Update.

На самолёт даже нанесли опознавательные знаки ВКС России. Ролик заканчивается предостережением: "Призрак. Опасайся".

Сообщается, что истребитель относится к 64-й эскадрилье "Агрессор" ВВС США, которая расположена в штате Невада.

Ранее СМИ сообщали о крушении другого истребителя F-16 в штате Калифорния.

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