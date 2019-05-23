Утки из Петербурга показали, как правильно переходить дорогу — видео

Две очень воспитанные утки из Санкт-Петербурга, сами того не подозревая, стали отличным примером соблюдения ПДД пешеходами, после того как перешли дорогу в положенном для этого месте — на пешеходном переходе, что порой не под силу даже людям.

Видеозаписью неожиданной встречи поделился один из пользователей соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как автомобиль, в котором установлена камера, приближается к нерегулируемому пешеходному переходу на Дворцовой набережной Северной столицы.

Приближаясь к переходу, впереди идущий автомобиль начинает замедляться, хотя пешеходов на зебре не видно. Когда обе полосы остановились, в просвете между машинами мелькнули два небольших утиных силуэта, неуверенно направляющиеся на противоположную сторону проезжей части, по которой по-прежнему несётся поток транспорта.

Через несколько мгновений на переход вышли уже люди и аккуратно направили птиц вперёд, давая сигналы водителям о необычных маленьких пешеходах, которые хотят пройти в находящийся с другой стороны дороги Летний сад.

Ещё через пару секунд утки наконец показываются из-за стоящего автомобиля и, гордо возглавляя небольшую группу переходящих дорогу людей, безопасно завершают манёвр. Удалось ли им пройти в Летний сад — неизвестно, но они как минимум показали некоторой части населения России, как правильно переходить через дорогу.

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