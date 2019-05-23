В Мексике девять человек погибли при столкновении преступных группировок

Перестрелка двух банд произошла в районе города Уруапан, ещё четыре человека получили ранения.

В Мексике в результате столкновения двух преступных группировок погибло девять человек, ещё четверо ранены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Генеральную прокуратуру штата Мичоакан.

Как сообщает ведомство, перестрелка случилась в районе города Уруапан. На месте столкновения были найдены тела погибших и раненые, а также крупнокалиберное оружие, официально находящееся в пользовании исключительно армии Мексики.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия. Только в 2018 году было убито более 33,3 тысячи человек, и ситуация продолжает ухудшаться. Во многом волна преступлений связана с противоборством картелей за контроль над транзитом наркотиков в США. Так, недавно были обнаружены останки 35 человек в тайных захоронениях.