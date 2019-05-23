Лазарев рассказал, что думает о финалистах Евровидения

Популярный певец Сергей Лазарев, представлявший Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 признался, что думает о песнях двух других финалистов. Об этом он написал в своём инстаграме.

— У победителя (Дункана Лоуренса. — Прим. Лайфа) классная песня, у итальянца (певца Mahmood. — Прим. Лайфа) тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин! — написал он.

Разговор с подписчиками также коснулся и сложностей с голосованием в поддержку Лазарева. Так, один из пользователей рассказал, что в Испании во время голосования были непонятные технические сложности с отправкой СМС-сообщений в поддержку Сергея.

Сам певец подытожил эти рассуждения, заявив, что подобных факторов было много, но их "уже никому не предъявишь", и выразил свой восторг относительно того, что, несмотря на сложности, ему удалось занять призовое место.

— Очень сильный год! Это круто, — заключил Лазарев.

Ранее Лайф сообщал, что каждый пятый россиянин смотрел финал Евровидения-2019, но при этом почти четверть всех опрошенных затруднились назвать имя певца, представлявшего Россию.