Васильева поздравила выпускников, напомнив об экзаменах

Министр просвещения России Ольга Васильева поздравила выпускников школ с последним звонком. Министр отметила, что это один из важнейших дней в жизни молодых людей, который открывает им дорогу в будущее.
— Я поздравляю каждого выпускника с этим замечательным событием. Но всё же не стоит забывать, что, хотя время школьных уроков и домашних заданий позади, перед вами стоит важная задача — успешно сдать итоговую аттестацию, — приводит слова Васильевой пресс-служба ведомства.
Министр выразила надежду, что выпускники подойдут к этому с должной ответственностью, а в их сердцах останутся самые тёплые воспоминания о школе и об учителях.
Отметим, в текущем году проведение последних звонков для выпускников запланировано на 25 мая. По данным Минпросвещения, заканчивает школу около 650 тысяч одиннадцатиклассников.
Как ранее сообщал Лайф, в преддверии последних звонков и выпускных в столице проверят все прогулочные теплоходы на Москве-реке.
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