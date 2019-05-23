Васильева поздравила выпускников, напомнив об экзаменах

Глава Минпросвещения выразила надежду, что молодые люди подойдут к испытаниям с должной ответственностью.

Министр просвещения России Ольга Васильева поздравила выпускников школ с последним звонком. Министр отметила, что это один из важнейших дней в жизни молодых людей, который открывает им дорогу в будущее.

— Я поздравляю каждого выпускника с этим замечательным событием. Но всё же не стоит забывать, что, хотя время школьных уроков и домашних заданий позади, перед вами стоит важная задача — успешно сдать итоговую аттестацию, — приводит слова Васильевой пресс-служба ведомства.

Министр выразила надежду, что выпускники подойдут к этому с должной ответственностью, а в их сердцах останутся самые тёплые воспоминания о школе и об учителях.

Отметим, в текущем году проведение последних звонков для выпускников запланировано на 25 мая. По данным Минпросвещения, заканчивает школу около 650 тысяч одиннадцатиклассников.

Как ранее сообщал Лайф, в преддверии последних звонков и выпускных в столице проверят все прогулочные теплоходы на Москве-реке.