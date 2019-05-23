Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха

По предварительным данным, причиной нападения стал конфликт священнослужителей из-за способа проведения религиозных обрядов.

Иеродьякон православного монастыря в Троице-Сергиевой лавре госпитализирован с колото-резаными ранами. В нападении на монаха подозревается священнослужитель этого же храма — игумен Себастьян. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, немалую роль в причинах преступления сыграло и алкогольное опьянение последнего.

По предварительным данным, игумен Себастьян распивал с одним из охранников лавры спиртные напитки. Позднее его собутыльник покинул священнослужителя, тогда Себастьян отправился искать себе новую компанию. Но пришёл в итоге в комнату к иеродьякону Поликарпу и стал высказывать ему претензии относительно его манеры ведения служб и религиозных обрядов. В частности, на Поликарпа неоднократно жаловались и прихожане. Например, что, принимая записки от людей об упокоении, иеродьякон задавал много различных вопросов, проверяя верующих.

После короткой перепалки Себастьян покинул комнату, но вскоре вернулся с кухонным ножом и нанёс несколько ударов Поликарпу. Затем игумен покинул место преступления и отправился спать к себе в комнату.

Пострадавшего доставили в одну из местных больниц. А игумена Себастьяна задержали. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Отметим, в Кузбассе также расследуют дело с участием священнослужителя, который подрался с женщиной из-за собаки, применив электрошокер.