Составлен рейтинг самых дорогих брендов в мире

Так, стоимость Apple за год увеличилась на 12%. Теперь её оценивают в 205,5 миллиарда долларов.

Американская компания Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes. Причём компания лидирует в подобных рейтингах девятый год подряд.

Стоимость торговой марки Apple за год выросла на 12% и по оценкам экспертов составила 205,5 миллиарда долларов. Прежде ни один бренд не мог достичь показателя выше отметки 200 миллиардов долларов.

Всего в рейтинге 100 участников из 16 стран. После Apple значится Google (167,7 миллиарда долларов, +27%), далее Microsoft (125,3 миллиарда долларов, +20%), Amazon (97 миллиардов долларов, +37%) и Facebook. Стоимость последнего за год, в отличие от соседей по рейтингу, снизилась и составила 88,9 миллиарда долларов.

Лайф уже рассказывал, что минувший год негативно сказался на репутации соцсети. Вокруг неё развернулся масштабный скандал из-за утечки данных пользователей. Это, скорее всего, повлияло на стоимость бренда.

Среди тех, кто не относится к ИТ-рынку, самым дорогим брендом признана Coca-Cola — 59,2 миллиарда долларов.

Большинство мест в списке у корпораций из США — 56 брендов, 11 брендов — немецкие, семь — французские, шесть — японские. Российские компании в топ-100 не попали.