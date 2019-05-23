Набиуллина заявила, что против запрета микрофинансирования

Доля займов, выданных микрофинансовыми организациями, сейчас составляет 2% от всех кредитов населения.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования. По её мнению, такая мера заставит россиян идти к нелегальным кредиторам.

— На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, чёрных кредиторов, — сказала Набиуллина в Госдуме.

Глава ЦБ отметила, что сейчас доля займов, выданных микрофинансовыми организациями, составляет 2% от всех кредитов населения.

Набиуллина добавила, что ЦБ вместе с правоохранительными органами будет усиливать работу по контролю за выдачей микрокредитов. Также она попросила поддержки у депутатов, в том числе в вопросе блокировки сайтов, которые рекламируют деятельность нелегальных кредиторов.

Ранее Лайф сообщал, что в России могут запретить "билеты банка приколов".