В России могут запретить "билеты банка приколов"

ЦБ рассматривает возможность введения административной ответственности за их печать.

Банк России вернулся к идее наказания за изготовление сувенирных банкнот, которые внешне очень похожи на настоящие деньги. Об этом пишет "Российская газета".

В 2016-м регулятор предлагал наказывать за "билеты банка приколов" по уголовной статье. На этот раз ЦБ считает, что за изготовление сувенирных денег можно ввести лишь административную ответственность.

В отчёте регулятора за 2018 год говорилось о спам-рассылке, в которой людям предлагали купить полиграфические изделия, внешне схожие с настоящими банкнотами. Также Банк России неоднократно заявлял, что случаются вбросы фальшивок в банкоматы, которые недостаточно защищены.

К примеру, Лайф рассказывал, как весной в Москве почти на 700 тысяч рублей неизвестные обманули банкомат "Газпрома". А под Иркутском банкомату Сбербанка люди "скормили" полмиллиона шуточных купюр.