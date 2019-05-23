Набиуллина сочла реальным достижение ставок по ипотеке 8%

А вот сроки зависят от двух факторов: макроэкономической стабильности и специфических рисков для ипотечного кредитования.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке в 8%, однако затрудняется прогнозировать, в каком году это произойдёт. Об этом она заявила в ходе отчёта о деятельности регулятора перед профильными комитетами Госдумы за 2018 год.

— Гарантировать снижение ипотечной ставки до 8% в 2021 году не могу, потому что показатель зависит от низкой инфляции, специфических рисков ипотечного кредитования и инфляционных ожиданий населения, — уточнила Набиуллина.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке до 8% к 2024 году. Центробанк прогнозировал, что это может произойти после достижения уровня инфляции в 4%.

Ранее глава государства также подписал закон об ипотечных каникулах для россиян, которые могут быть предоставлены заёмщикам, оказавшимся в трудной ситуации, на срок до полугода.

Но как изменятся ставки по ипотеке уже этим летом? Лайф собрал мнения экспертов здесь.