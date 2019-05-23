Лайф публикует фото аппарата, раздавившего пациентку в онкоцентре

Тяжелое устройство для лучевой терапии дало сбой во время настройки на опухоль и придавило женщину насмерть.

В распоряжении Лайфа оказались фото лучевого аппарата, который в Воронеже раздавил пациентку онкодиспансера. На одном из снимков видна кушетка, на которой лежала женщина, а также небольшое пятно крови под ней.

На другом фото видно модель и производителя медицинской техники. Он произведён в Чехии. Ранее сообщалось, что выпущен аппарат был в 2006 году и с тех пор периодически проходил все необходимые проверки, в том числе прямо перед процедурой.

Напомним, трагедия в больнице произошла накануне. Аппарат во время настройки на опухоль придавил женщину насмерть. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала поручение проверить его.

Лайф рассказывал о подробностях ЧП в Воронеже.