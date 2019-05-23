Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса

Автор петиции уверен, что новый президент начал приписывать народной воле собственные прихоти.

В разделе "Электронные петиции" на сайте президента Украины требование уйти в отставку недавно избранному главой государства Владимиру Зеленскому собрало необходимые 25 тысяч голосов. Теперь петицию должны рассмотреть в администрации главы государства.

Автор документа считает, что Зеленский не имеет поддержки 73 процентов избирателей, а итоги второго тура выборов президента можно объяснить лишь протестом народа против политики Петра Порошенко.

— Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути, — сказано в тексте требования.

Ранее Лайф рассказывал, что партия президента Украины "Слуга народа" выбрала идеологию либертарианства, чтобы государство стало сервисом, предоставляющим иное качество услуг, запуская "частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придёт инвестор".