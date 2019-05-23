Абызов, находясь в СИЗО, перевёл сыну и жене 60 млн рублей

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, находясь в следственном изоляторе, перевёл гражданской жене и сыну 60 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Да, действительно, 30 млн руб. были переведены сыну, и ещё 30 млн руб. — гражданской жене, которая сейчас воспитывает новорождённого сына, и они лишены средств к существованию, — заявил адвокат Абызова Сергей Дроздов.

При этом следователь напомнил, что после подобных попыток счета Абызова были арестованы.

Как уже сообщал Лайф, бывший министр был арестован на срок до 25 мая. Сегодня суд рассматривает ходатайство о продлении ему нахождения под стражей.

Стоит также напомнить, что возлюбленной Абызова является Валентина Григорьева, которую называют "самой сексуальной стюардессой страны". В октябре прошлого года у них родился малыш.