Адвокат Абызова заявил, что в квартире нашли "какую-то траву" весом менее грамма

Объём вещества считается незначительным, поэтому речи об уголовном деле в отношении экс-министра сейчас не идёт.

Александр Аснис — один из адвокатов бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова — прокомментировал ситуацию с наркотиками, которые были найдены при обысках в квартире его подзащитного. Как заявил он Лайфу, вещество было найдено в помещении, арендованном с целью перекрытия доступа к нему по балкону. В этой квартире Абызов якобы никогда не проживал и не находился.

— Это трава. Я не помню, что за вещество, это какая-то трава весом менее грамма, не дающим основания для возбуждения уголовного дела, — говорит Аснис.

К слову, на суде защита министра говорила, что найденные наркотики были переданы полиции для привлечения неустановленных лиц к административной ответственности.

Напомним, что бывшему министру предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. СКР проверяет экс-чиновника на причастность к другим преступлениям.