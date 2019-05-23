Названы страны, в которых туристы чаще всего берут автомобили напрокат

Аналитики также назвали марки автомобилей, которые пользуются популярностью у путешественников.

Люди в туристических поездках предпочитают брать в аренду небольшие автомобили и ездить на них между соседними городами и странами. Эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в каких странах пользуется особой популярностью прокат авто и какие марки машин чаще всего выбирают туристы.

Первое место за Италией. Это можно объяснить тем, что там много городов, популярных среди туристов, и расположены они относительно недалеко друг от друга. Далее идёт Испания, в которой удобно передвигаться на автомобиле. Например, из Барселоны можно легко доехать до Валенсии или Сарагосы. Замыкает тройку лидеров Россия. Чаще всего прокатом автомобилей туристы пользуются в Адлере, Москве и Калининграде.

В десятке лидеров также Германия, Кипр, Таиланд, Великобритания, Греция, Франция и США.

Что касается выбора бренда автомобиля, то в список самых популярных вошли небольшие авто, аренда которых стоит недорого. На первом месте Volkswagen Polo. Он очень удобен при путешествиях втроём. На второй строчке рейтинга — Volkswagen Golf.

На третьей строчке расположился Hyundai Solaris. В пятёрке лидеров также Ford Focus и крошечный Fiat 500, который очень удобен для передвижения по маленьким европейским городам.

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