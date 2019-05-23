Авиалайнер совершил экстренную посадку в Москве из-за неадекватного пассажира

После взлёта мужчина стал кричать, что пилоты якобы уснули, поднял среди других пассажиров панику.

Самолёт, вылетевший по рейсу Москва — Симферополь сегодня утром, был вынужден вернуться в аэропорт вылета и совершить экстренную посадку из-за дебоша одного из пассажиров на борту. Как сообщает Mash, после взлёта мужчина стал вести себя неадекватно: бросал вещи по салону, кричал, что пилоты уснули, поднял панику на борту.

Члены экипажа и другие пассажиры пытались успокоить хулигана. Когда неадекватного пытались скрутить, он получил травму головы. Остаток полёта мужчина провёл связанный ремнями безопасности. А сразу же после приземления его госпитализировали прямо у трапа под надзором полиции.

Как сообщал Лайф, похожий случай произошёл в середине мая в Новосибирске. Там пьяный и неоднократно судимый пассажир напал на экипаж самолёта. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям.