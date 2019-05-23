Абызову продлили срок ареста до 25 июля

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов останется под арестом до 25 июля. Басманный суд Москвы решил продлить срок нахождения экс-чиновника в СИЗО.

— Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Абызову меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 июля, — огласила решение судья Евгения Николаева.

Сегодня было громкое судебное заседание. В его рамках стало известно, что в квартире у бывшего министра нашли наркотики. Его гражданская жена говорит, что их подбросили, а адвокат Абызова и вовсе уверяет, что в этой квартире его подзащитный никогда не был, а нашли "какую-то траву".

Напомним, бывшему министру было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. СКР проверяет экс-чиновника на причастность к другим преступлениям.