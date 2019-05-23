Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей

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Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей

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Фото © РИА "Новости" / Евгений Епачинцев

Нововведения должны вступить в законную силу через год после опубликования документа.

Депутаты Государственной думы проголосовали за закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Также в законе определён порядок организации и проведения технического осмотра автобусов.

Отметим, изначально документ предполагал ещё и видеофиксацию, а некоторые законодатели предлагали ввести даже обязательство об оформлении диагностических карт в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта. Но позднее в правительстве пришли к мнению, что фотофиксация является достаточной мерой.

Усиленный контроль за техосмотром позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили, — отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы также добавил, что реализация данного закона поможет снизить количество мошеннических схем при оформлении диагностических карт и уменьшить коррупцию в данной сфере.

Отметим, ранее Лайф писал, какими способами автомеханики обманывают своих клиентов.

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