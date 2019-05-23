В Госдуме назвали петиции против Зеленского "войной нервов"

По мнению Константина Затулина, всерьёз их воспринимать не стоит, хотя новый лидер Незалежной, возможно, и распустил парламент не совсем честно.

Петицию с требованием об отставке недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского едва ли нужно воспринимать серьёзно. Так считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. И хотя обращение набрало необходимые для рассмотрения голоса, это вовсе не значит, что у авторов петиции есть шансы на успех. По словам Затулина, это лишь формальная норма, имеющаяся в украинском законодательстве.

— Это просто война нервов, которую ведут против только что вступившего в должность президента, — рассуждает Затулин в беседе с Лайфом. — Президент распускает Верховную раду, хотя по закону, действительно, не имеет для этого прямых оснований.

Депутат добавил, что Раду "не жалко абсолютно". Вопрос здесь скорее в том, является ли Украина вообще государством, в котором действуют "хоть какие-нибудь" законы.

Как уже сообщал Лайф, Зеленский вступил в должность украинского президента 20 мая. Он уже успел подписать указ о роспуске Верховной рады, отчего его начали обвинять в нарушении конституции страны. Среди таких обвинителей Пётр Порошенко, Олег Ляшко и Андрей Парубий.