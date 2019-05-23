В Петрозаводске выпускникам запретили запускать воздушные шары

Также чиновники против бумажных фонариков. Всё это вредит экологии. Однако родителей никто заранее не предупредил, они уже всё купили.

Мэрия Петрозаводска запретила школам, детсадам и другим образовательным учреждениям запускать в небо воздушные шары и бумажные фонарики. Запрет касается последних звонков, выпускных и других праздников.

Запрет, по задумке чиновников, должен уберечь экосистему от негативного воздействия. Соответствующие письма разосланы директорам образовательных учреждений.

В мэрии добавили, что воздушный шар разлагается не менее четырёх лет. Разноцветные куски остаются лежать на земле и на поверхности водоёмов, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей.

Родители недовольны. Они готовились к праздникам заранее — украшения куплены. В администрации объяснили — это просто рекомендации, штрафовать никого не будут.

— Мы не будем никого штрафовать в любом случае, потому что это не наша компетенция. Смысл этого письма заключался в том, чтобы люди задумались и не выпускали шары, потому что это действительно наносит огромный вред экологии, — приводит телеканал "360" слова Анникки Сильченко, начальника информационно-аналитического управления в Администрации Петрозаводска.

Ранее Лайф сообщал о ещё одном запрете, который может коснуться школьников. Красноярский депутат предлагает запретить детям играть в Minecraft из-за "пропаганды насилия".