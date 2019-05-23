Филарет отказался выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви" Украины

Он вдруг заявил, что Киев не согласился бы на принятие томоса, если бы заранее знал о его содержании.

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил журналистам, что не будет выполнять ряд условий томоса об автокефалии "новой церкви" Украины.

А именно условие по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, запрет варить миро и требование согласовывать с Константинополем решения внутренних конфликтных ситуаций.

— Мы не отказываемся от томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять, — сказал он в интервью порталу "Новое время".

Он вдруг заявил, что Киев не согласился бы на принятие томоса, если бы заранее знал о его содержании.

Отметим, что получение Украиной этого томоса подавалось на то время президентом Украины Петром Порошенко не иначе как победа его страны над Россией. Он назвал это событие историческим.

В Русской православной церкви создание "новой церкви" ещё тогда называли политическим заказом, а сам томос — пустышкой, которая не даёт Киеву никаких прав.