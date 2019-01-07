Патриарх Кирилл назвал создание "новой церкви" на Украине политическим заказом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал создание "новой церкви" на Украине политическим заказом. Он считает, что об этом свидетельствует отсутствие реакции западных стран на вмешательство украинских властей в дела церкви.

— Что мы видим? Мы видим президента Украины, который председательствует на церковном соборе, который определяет, кто должен быть во главе поместной церкви. Который так грубо вмешивается в церковную жизнь и не стесняется делать это публично, что просто всё это превращается в театр абсурда, — сказал глава РПЦ в интервью телеканалу "Россия 1".

Кроме того, он считает, что "новая церковь" является объединением двух групп раскольников.

Как уже сообщал Лайф, 5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая УПЦ считает, что это приведёт к большему расколу в стране.