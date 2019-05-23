Чистая российская нефть поступила в Европу по трубопроводу "Дружба"

В Словакии нефтеперерабатывающий завод MOL начал получать чистую российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что сырьё пока не поступало в Венгрию и Чехию. Чешский оператор заявил, что поставки начнутся в конце мая. По сообщению "Интерфакса", чистая нефть по трубопроводу "Дружба" поступит в Польшу и далее в Германию 9–10 июня.
Напомним, в апреле в Белоруссию по трубопроводу поступила нефть ненадлежащего качества, из-за чего страна приостановила экспорт сырья. Позже выяснилось, что загрязнение было сделано умышленно.
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