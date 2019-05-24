Няня убила малыша пересоленной кашей и получила 14 лет колонии

Девушка сама явилась с повинной и рассказала, что испытывала к ребёнку личную неприязнь и о последствиях не задумывалась.

Жительница Холмогорского района Архангельской области получила 14 лет лишения свободы за то, что убила ребёнка, накормив его пересоленной кашей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По информации следствия, мать двухлетнего мальчика оставила его проживать в семье своих знакомых с марта 2018 года. За содержание ребёнка она выплачивала деньги.

В течение нескольких месяцев девушка, содержащая мальчика, неоднократно избивала ребёнка ремнём. 9 июня 2018 года она умышленно насыпала большое количество соли в кашу, а затем насильно накормила ею мальчика. В итоге его с отравлением доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Девушка сама явилась с повинной и частично признала свою вину, рассказав, что испытывала личную неприязнь к ребёнку, а о последствиях пересаливания каши не задумалась.

Девушке 25 лет назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии общего режима. Ей вменили статьи "Истязание несовершеннолетнего" и "Убийство малолетнего".

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