Посол США в РФ решил проигнорировать ПМЭФ-2019 из-за дела Калви

Глава дипмиссии США в России Джон Хантсман не планирует принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходящем в этом году с 6 по 8 июня. Об этом сообщила представитель американского посольства в РФ Андреа Калан.

— Посол Хантсман в этом году не будет посещать Петербургский международный экономический форум. Как он неоднократно заявлял, ему будет сложно посетить мероприятие, пока американский инвестор Майкл Калви находится под арестом и обвиняется по уголовному делу, возбуждённому из-за коммерческого спора, — приводит её слова Forbes.

Она также добавила, что продолжающееся расследование и домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви "подрывают усилия" по созданию более благоприятной деловой атмосферы и "надёжного делового сотрудничества".

Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".